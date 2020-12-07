Речь о легализации каннабиса не идет - МИД РК о решении Комиссии ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК прокомментировало решение Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, в свете циркулирующей информации о якобы легализации каннабиса в рамках ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«По итогам голосования на Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) 2 декабря 2020 года было принято решение об исключении каннабиса и его смолы из так называемого «Списка IV» Единой конвенции по наркотическим средствам 1961 года. Данный список регулирует меры контроля над наркотическими средствами, имеющими особо опасные свойства», - сообщили в МИД РК.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве РК, внесение изменения в данный список было рекомендовано экспертами Всемирной организации здравоохранения. В поддержку данной рекомендации проголосовало 27 из 53 членов КНС, включая страны Евросоюза и США. Делегация Казахстана, как и 24 других государств-членов КНС (Бразилия, Египет, Китай, Россия, Япония и др.), проголосовала против.

Несмотря на исключение из «Списка IV», каннабис остается наркотическим средством в соответствии с основным «Списком I» Конвенции 1961 года, что означает, что он и впредь будет подлежать всем видам контроля на основании данной Конвенции. Таким образом, речь о легализации каннабиса в рамках ООН не идет. В этой связи участники заседания КНС отметили, что последствием данного решения не станет ослабление международного контроля над каннабисом, который по-прежнему представляет серьезный риск для здоровья населения. Кроме того, в соответствии со статьей 39 Конвенции государства вправе устанавливать более строгие меры контроля над наркотиками, нежели предусмотренные данной Конвенцией.

Именно поэтому в Казахстане и многих других странах-участницах международных конвенций установлен жесткий запрет на оборот каннабиса и его производных, а также на производство наркосодержащих лекарств, кроме как в учебных и научных целях. Учитывая, что марихуана, гашиш и другие производные каннабиса несут серьезную угрозу здоровью и благополучию населения, особенно детей и молодежи, Казахстан будет и впредь придерживаться взвешенных подходов в вопросах изменения мер контроля над каннабисом и продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом по данному вопросу.

Справочно: Комиссия ООН по наркотическим средствам базируется в г. Вене (Австрия) и включает в себя 53 государства-члена, избираемых на четырехлетний период. Казахстан был избран членом КНС на период 2020-2023 годы. В соответствии с международными конвенциями о контроле над наркотиками КНС уполномочена принимать решения о сфере охвата контроля над веществами путем их включения в Списки конвенций, предусматривающих различные режимы контроля. Основаниями для решений КНС служат рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Международного комитета по контролю над наркотиками и государств-участников конвенций.

Каннабис и связанные с ним вещества долгие годы входят в соответствующие списки Единой конвенции по наркотическим средствам 1961 года и Конвенции по психотропным веществам 1971 года. Казахстан является стороной обеих упомянутых конвенций.