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Речь не о стратегическом объекте – министр финансов о смене учредителя Уральского аэропорта

14 Февраля 2023, 12:17
Речь не о стратегическом объекте – министр финансов о смене учредителя Уральского аэропорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев поручил уточнить информацию о смене учредителя Уральского международного аэропорта. Он пообещал связаться с акиматом, а также поручил Комитету госимущества и приватизации изучить вопрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь не идет о стратегическом объекте, взлетно-посадочной полосе. Речь идет просто о ТОО, которое управляет аэропортом», - сказал он.

По его словам, аэропорт не числится в списке объектов приватизации, поскольку находился в доверительном управлении. Министр поручил Комитету госимущества и приватизации уточнить и предоставить более подробную информацию сегодня.

«Определенная часть аэропорта принадлежит местному исполнительному органу и СПК «Aqjaiyq», то есть не находится в республиканской собственности. В республиканской собственности находится, насколько я знаю, только взлетно-посадочная полоса. Там стратегическим объектом нерезиденты не владеют. В целом аэропорт находится в доверительном управлении. Мы детали сделки вам передадим, как получим информацию», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее СМИ сообщали, что учредителем Уральского международного аэропорта теперь значится ТОО «Орал аэропорт холдинг». Один из владельцев компании АО «Ретранс», зарегистрированное в Екатеринбурге и связанное с российским миллиардером Виктором Вексельбергом.


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