Речь идет о помощи афганскому народу - Мухтар Тлеуберди о поездке казахстанской делегации в Кабул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал недавнюю поездку казахстанской делегации в Афганистан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17 октября сообщалось , что казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила Кабул с рабочим визитом.

«Делегация находилась со специальной миссией по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Есть общее понимание у международного сообщества, что нельзя допустить экономического коллапса, гуманитарного кризиса в Афганистане. Поскольку это несет в себе определенные риски и угрозы. Прежде всего, это рост наркотрафика, религиозного экстремизма и возможно, вызовет поток беженцев. Это во-первых - оказание гуманитарной помощи и во-вторых, выстраивание новых экономических связей, восстановление. Чтобы дать возможность экономике Афганистана не развалиться», - прокомментировал Мухтар Тлеуберди в кулуарах заседания Правительства журналистам.

По словам министра, движение «Талибан» (запрещено в Республике Казахстан) не признано международным сообществом. Для того, чтобы его признали, как отмечает министр, нужна резолюция Совета безопасности ООН.

«Все понимают, что возможен экономический кризис, поскольку заморожены международные счета афганского правительства. Если будет экономический коллапс, то это вызовет глубокий гуманитарный кризис, что в себе несет определенные риски, угрозы. Прежде всего, связанные с восстанием религиозного экстремизма, с ростом наркотрафика и потока беженцев. Чтобы этого не допустить, все международное сообщество сейчас призывает к оказанию гуманитарной помощи афганскому народу», - заявил Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД напомнил, что Казахстаном было принято решение о направлении гуманитарной помощи в размере пяти тысяч тонн муки афганскому народу.

«Естественно, также нужно восстанавливать торгово-экономические связи с этой страной. Сейчас о политических переговорах с этой страной речь не идет. Речь идет именно о помощи афганскому народу», - сказал глава внешнеполитического ведомства.