Речь идет о десятках млрд долларов – Алибек Куантыров о незаконном выводе средств за рубеж
«Что касается сумм, это смотря за какой период. Это в принципе несколько десятков миллиардов долларов. Об этом идет речь (…) Если мы берем привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой – за 30 лет более 400 млрд долларов, то здесь не один десяток, наверное, был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, но это порядка 100, может быть чуть больше, млрд долларов», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.
Он отметил, что рассматриваются разные механизмы по возвращению этих средств в Казахстан. В частности, это налоговые и неналоговые меры стимулирования. Меры разрабатываются в проекте по внесению изменений в Налоговый кодекс.
«По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер - мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывезти в материнскую компанию или там закупать на них какие-то услуги. Это одна из мер. Есть также меры по стимулированию возврата. Мы будем предоставлять преференции, эти все меры прорабатываем», - пояснил он.
Напомним, в начале февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.