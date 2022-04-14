Речь идет о десятках млрд долларов – Алибек Куантыров о незаконном выводе средств за рубеж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы независимости из Казахстана незаконно были вывезены несколько десятков млрд долларов. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается сумм, это смотря за какой период. Это в принципе несколько десятков миллиардов долларов. Об этом идет речь (…) Если мы берем привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой – за 30 лет более 400 млрд долларов, то здесь не один десяток, наверное, был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, но это порядка 100, может быть чуть больше, млрд долларов», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что рассматриваются разные механизмы по возвращению этих средств в Казахстан. В частности, это налоговые и неналоговые меры стимулирования. Меры разрабатываются в проекте по внесению изменений в Налоговый кодекс.

«По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер - мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывезти в материнскую компанию или там закупать на них какие-то услуги. Это одна из мер. Есть также меры по стимулированию возврата. Мы будем предоставлять преференции, эти все меры прорабатываем», - пояснил он.

Напомним, в начале февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.