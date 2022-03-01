Речь идет о децентрализации партийного аппарата - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В обществе как всегда ошибочно акцент делается на переименовании партии. Об этом заявил Главный эксперт КИСИ Никита Шаталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, в обществе как всегда ошибочно акцент делается на переименовании, тогда как, в первую очередь, как мне кажется, надо обратить внимание на инициативы Президента, которые он озвучил в своей речи. Прежде всего, речь идет о децентрализации партийного аппарата, о том, что центральный аппарат должен задавать основные векторы развития, вырабатывать общую идеологию, какие-либо верхнеуровневые меры, а на местах уже должны решаться конкретные вопросы. При необходимости они должны выводиться уже в Парламент, если они имеют республиканский и системный характер и масштаб», - сказал в беседе с корреспондентом агентства Никита Шаталов, комментируя решения, принятые на съезде партии «Nur Otan», теперь уже переименованной в «AMANAT».

Спикер добавил, что ключевой момент заключается в том, что Президент очень дипломатично дал понять, что одними только депутатскими запросами ограничиться уже не получится.

«Членам партии – тем, кто прошел через выборы, тем, кто прошел в Мажилис, маслихаты, им нужно напрямую разговаривать с электоратом, им нужно взаимодействие с людьми, им нужно проходить через дебаты, заниматься публичной политикой на самом деле и престать решать вопросы кулуарно. То есть, введение такой транспарентности, в том числе через рейтинги депутатов или глав первичных партийных организаций. Это приведет к тому, что работа партии станет еще более видимой и будет жесткая необходимость действовать по нормальным канонам политики, не бояться разговаривать с людьми, журналистами, общественниками. И самый важный момент, это возвращение публичности в политику Казахстана», - резюмировал эксперт.