Ребята показали характер - тренер «Жас кырана» о выступлении на Кубке Казахстана

Главный тренер футбольного клуба «Жас кыран» именитый в прошлом игрок Асхат Кадыркулов прокомментировал выступление команды на Кубке Казахстана и озвучил задачи, поставленные перед клубом на сезон, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам наставника, руководство клуба во главе с Бериком Каниевым, помимо задач на конкретные турниры, ставит перед тренерским штабом глобальную цель — воспитание игроков для национальных команд разных возрастов. Таким образом, через участие в чемпионате или кубке страны, клуб готовит высококлассных футболистов, которые уже вошли в сборные или им только предстоит защищать честь страны.

— Могу отметить, что результаты работы тренерского штаба «Жас кыран» видны — ряд игроков вызывается в различные сборные. Мы делаем акцент на то, чтобы развить футболистов всесторонне, чтобы они умели делать на поле все. Те ребята, которые ранее прошли Первую лигу чемпионата Казахстана, получили огромный опыт, сейчас видно, что они сильно прибавили, — считает Асхат Кадыркулов.

По его словам, и у тренеров, и у игроков команды есть большие амбиции, молодые ребята ставят перед собой максимальные задачи. Но одного желания для их достижения мало.

— Они должны понимать, что им нужно постоянно расти в профессиональном плане, доказывать, стремиться играть на уровне как минимум Первой лиги, стремиться попадать в сборную. Да, у нас есть сборники, но их может быть больше, есть ребята с хорошим потенциалом. И им, и нам нужно постоянно доказывать, что мы идем в правильном направлении. Если вместе будем показывать хорошую игру, то и для клуба, и для сборной это хорошо, — пояснил экс-игрок московского ЦСКА и ряда ведущих отечественных коллективов.

В нынешнем сезоне «Жас кыран» по решению руководства добровольно принял решение выступать не в Первой, а во Второй лиге чемпионата Казахстана.

— Задача всегда ставится максимальная, благодарен руководству за то, что создали условия, организовали на должном уровне учебно-тренировочные сборы. По межсезонью все, что было запланировано, сделали. Готовность игроков покажет чемпионат, но судя по той работе, что мы провели, считаю, что нам по силам решать те задачи, которые нам поставило руководство — попасть минимум в тройку. Будем стараться оправдать надежды, — объяснил тренер.

На одном соревновании Кубке Казахстана клуб «Жас кыран» уже выступил. И несмотря на то, что в данный момент команда уже закончила свои выступления на этом турнире, Асхат Кадыркулов положительно оценивает игру своей команды.