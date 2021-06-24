Ребенок заразился индийским штаммом коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Второй случай заражения индийским штаммом коронавируса выявили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас у нас двое пациентов - женщина 198З года рождения и ребенок 2013 года. Он и заболевшая ранее женщина находятся в «Саялы», инфекционной больнице. У домочадцев, которые с ними контактировали, нет информации, что они тоже заболели», - рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

Напомним, раннее сообщалось, что в Алматы выявлен первый случай коронавируса с индийским штаммом. Об этом также рассказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.