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    15:40, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Ребенок заразился индийским штаммом коронавируса в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Второй случай заражения индийским штаммом коронавируса выявили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас у нас двое пациентов - женщина 198З года рождения и ребенок 2013 года. Он и заболевшая ранее женщина находятся в «Саялы», инфекционной больнице. У домочадцев, которые с ними контактировали, нет информации, что они тоже заболели», - рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

    Напомним, раннее сообщалось, что в Алматы выявлен первый случай коронавируса с индийским штаммом. Об этом также рассказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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