Ребенок заболел нигерийским штаммом КВИ в Павлодаре: подробности рассказали эпидемиологи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О том, при каких обстоятельствах заболел нигерийским штаммом коронавируса ребенок из Павлодара, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У мальчика 2016 года рождения был выявлен нигерийский штамм в пробе при ПЦР-обследовании. Неорганизованный ребёнок (детский сад не посещал, прим.ред.), житель Павлодара», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что ребёнок заболел ещё в июле, но болезнь протекала бессимптомно.

«Обследование проходил как контактный по семье: заболел папа. Обследовалась вся семья, - дополнили в ДСЭК. - Положительный результат был у мамы (с симптомами) и у мальчика (2016 года рождения, без симптомов). У второго ребёнка – отрицательный результат; карантин длился 14 дней».

Сейчас семья здорова, ребёнок посещает школу, рассказали в ведомстве. Из Павлодарской области выборочно в плановом порядке было направлено 30 проб в лабораторию Национального центра экспертизы в город Нур-Султан, где проведено исследование образцов на определение штаммов. Результат выявил в одной пробе – нигерийский штамм, в другой – британский, ещё в четырёх пробах – индийский штамм.

Напомним, что заболевание нигерийским штаммом было выявлено в Павлодаре. Клинические признаки были зафиксированы как «британского» штамма коронавируса.