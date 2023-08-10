Ребенок выпал из окна второго этажа в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа частного дома в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел в частном доме одного из сел Аршалынского района 9 августа.

«В отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение фельдшера сельского округа. В врачебную амбулаторию доставлен несовершеннолетний, 2018 г.р., с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадина грудной клетки, закрытый перелом голени слева», - сообщили в ДП.

Полицейские поспешили на место происшествия. Как оказалось, пятилетний ребенок находился в доме с отцом. Он поднялся на второй этаж дома, чтобы переодеться, и решил выглянуть в окно, но не удержался и по неосторожности выпал со второго этажа.

С родителями пострадавшего ребенка полицейскими проведена профилактическая беседа.

Напомним, что это не первый инцидент с выпадением детей из окон в Акмолинской области. Не так давно трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в городе Косшы. Оставшись ненадолго без присмотра взрослых, из любопытства малышка взобралась на подоконник и не удержалась.

Ранее, пока мама мыла посуду, а папа отдыхал, полуторогодовалый малыш влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна четвертого этажа в Кокшетау. Малыш упал на газон.