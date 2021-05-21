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Ребенок выпал из окна в Карагандинской области
21 Мая 2021 13:36
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Шахан Карагандинской области из окна выпал ребенок. Состояние 3-летней девочки врачи оценивают как тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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21 мая в поселке Шахан из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала девочка, 2018 года рождения. Ребенок госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии.
С начала года это уже седьмой зарегистрированный случай падения детей из окон в возрасте от 1 года до 8 лет.
Как отмечают в ДЧС области, недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей.
В связи с этим спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.
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