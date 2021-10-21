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    20:12, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау погиб ребёнок, выпав из окна с шестого этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, трагический случай произошёл сегодня во второй половине дня в микрорайоне Нурсая. Мать вышла на улицу, оставив девочку 2016 года рождения в доме одну. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна шестого этажа. С травмами ребёнка доставили в областную детскую больницу.

    «У девочки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом бедра, ушибы легких. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти ее не удалось»,- сообщили в пресс- службе областного управления здравоохранения.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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