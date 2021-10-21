Ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау погиб ребёнок, выпав из окна с шестого этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, трагический случай произошёл сегодня во второй половине дня в микрорайоне Нурсая. Мать вышла на улицу, оставив девочку 2016 года рождения в доме одну. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна шестого этажа. С травмами ребёнка доставили в областную детскую больницу.

«У девочки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом бедра, ушибы легких. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти ее не удалось»,- сообщили в пресс- службе областного управления здравоохранения.