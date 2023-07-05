Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна одной из многоэтажек в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось 4 июля в областном центре.

«В 16:07 в Костанае по улице Ш. Шаяхметова (6-ти этажный многоквартирный жилой дом), оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры 5-го этажа и госпитализирована девочка 2020 года рождения. Состояние удовлетворительное»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В начале июля сразу два факта выпадения детей из окон зафиксировано в Костанае за один день. Пострадали годовалый малыш и ребенок 2 лет.