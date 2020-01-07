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Ребенок впал в кому: Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику

7 Января 2020 19:12
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Ребенок впал в кому: Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Елжан Биртанов взял на контроль жалобу столичной жительницы на стоматологическую клинику, после посещения которой, по словам женщины, ее малолетний ребенок впал в кому, передает МИА «Казинформ».

Жительница Анастасия Зелёная опубликовала пост в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» , где она рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники. Ребенок находится в этом состоянии уже 11 суток. Сейчас, по словам матери, ребенок находится в детской инфекционной больнице.

«@Анастасия Зелёная, я держу ситуацию на контроле, разбираемся. К сожалению, состояние ребёнка очень сложное, но вся медицинская помощь со стороны врачей оказывается и будет оказываться в полном объёме. Lyudmila Byurabekova прошу срочно разобраться в этой ситуации, проверить стоматологическую клинику!», - ответил министр на своей странице в Facebook.

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова также отреагировала на пост, написав «Принято».



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Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение,
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Жанара Мухамедиярова

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