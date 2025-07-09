Ребенок выпал из окна шестого этажа в Шымкенте

По предварительной информации, семья снимала квартиру на шестом этаже девятиэтажного дома. Мать находилась дома и ненадолго вышла на кухню, отец в это время был на работе. В этот момент ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна.

Это уже четвертый подобный случай с начала года в Шымкенте, три из которых закончились гибелью детей. Специалисты подчеркивают, что москитные сетки не являются элементом защиты. Они не выдерживают вес ребенка и создают ложное ощущение безопасности.

— Во многих семьях в летний период окна полностью открываются из-за жары, и безопасность детей часто игнорируется. Мы призываем родителей устанавливать оконные фиксаторы и блокираторы, не размещать мебель возле окон и не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, — подчеркнули в ДЧС Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте из окон многоэтажных домов выпали восемь детей, один из которых погиб.

Напомним, в Акмолинской области с наступлением теплого сезона зарегистрировано шесть случаев выпадения детей из окон, по одному из них возбуждено уголовное дело.