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    23:00, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Ребенок выпал из окна шестого этажа в Шымкенте

    Трагический инцидент произошел в микрорайоне Туран-2. Двухлетний малыш выпал из окна шестого этажа и скончался по дороге в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Окно терезе
    Фото: Kazinform

    По предварительной информации, семья снимала квартиру на шестом этаже девятиэтажного дома. Мать находилась дома и ненадолго вышла на кухню, отец в это время был на работе. В этот момент ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна.

    Это уже четвертый подобный случай с начала года в Шымкенте, три из которых закончились гибелью детей. Специалисты подчеркивают, что москитные сетки не являются элементом защиты. Они не выдерживают вес ребенка и создают ложное ощущение безопасности.

    — Во многих семьях в летний период окна полностью открываются из-за жары, и безопасность детей часто игнорируется. Мы призываем родителей устанавливать оконные фиксаторы и блокираторы, не размещать мебель возле окон и не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, — подчеркнули в ДЧС Шымкента.

    В прошлом году в Шымкенте из окон многоэтажных домов выпали восемь детей, один из которых погиб.

    Напомним, в Акмолинской области с наступлением теплого сезона зарегистрировано шесть случаев выпадения детей из окон, по одному из них возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Дети Регионы Шымкент Безопасность Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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