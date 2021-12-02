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Ребенок в утробе вакцинированной беременной женщины получает антитела - врач

2 Декабря 2021 14:35
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Ребенок в утробе вакцинированной беременной женщины получает антитела - врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прививка против КВИ положительно влияет на ребенка в утробе матери. Дело в том, что после получения вакцины антитела от матери передаются будущему малышу. По словам акушера-гинеколога столичной городской поликлиники № 7 Гульназ Ислямовой, если женщина провакцинировалась в третьем триместре беременности, ее антитела будут защищать ребенка не менее полугода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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- Как осуществляется вакцинация беременных женщин?

- В настоящее время вакцинация беременных и кормящих женщин проходит нелегко. Ведь многие фейки, видео-слайды, распространяемые в социальных сетях, негативно влияют на вакцинацию. Немало женщин выступают против получения вакцины, полагаясь на эту ложную информацию. Благо сейчас, в эпоху развития информационных технологий, немало и тех, кто информирован о положительном влиянии вакцины на организм, на малыша в утробе. Тем не менее, мы ведем разговор с каждой беременной женщиной о пользе вакцины.

- Как вакцина влияет на ребенка в утробе беременной женщины?

- На сегодняшний день в нашей поликлинике вакцинированы 96 женщин, из них 18 беременных, 78 кормящих. Прививка положительно влияет на ребенка в утробе матери. Дело в том, что после получения прививки от матери будущим малышам передаются антитела. Если женщина провакцинировалась в третьем триместре беременности, ее антитела защитят ребенка на срок не менее, чем полгода.

Отметим, что сейчас по всему миру началась вакцинация беременных женщин. Название препарата – «Комирнати» ( производство компании «Pfizer») – вакцина против КВИ на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. «Комирнати» не содержит вируса, вызывающего иммунную защиту, не может вызвать инфекцию КВИ. В одном флаконе содержится шесть доз по 0,3 мл после разведения.

- В каких случаях нельзя вакцинировать беременных?

- При наличии аллергии на действующее вещество или любые другие компоненты препарата;

- в первые 16 недель беременности;

- если срок беременности 37 недель и выше;

- при острых инфекционных заболеваниях;

- при имеющихся иммунодефицитных заболеваниях;

- не следует вакцинировать женщин, получающих антикоагулянтную терапию, а также тех, у кого нарушена скорость свертывания крови (гемофилия).

- Как протекает коронавирус у беременных и насколько он опасен для них?

- Зачастую коронавирус у беременных протекает бессимптомно. Конечно, не все, но многие не замечают, что болеют. А при осложнении COVID-19 лечить беременных женщин непросто. Поэтому они относятся к группе риска по заражению вирусом COVID-19. Особенно опасен он для беременных женщин с экстрагенитальными заболеваниями, такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические воспалительные заболевания, а также старше 35 лет.

Во время беременности из-за увеличения матки остается меньше места для легких и увеличивается объем циркулирующей крови в организме женщины. Чтобы снабдить плод кислородом, кровь в сердце и кровеносных сосудах матери циркулирует с удвоенной силой. При заражении поражаются перечисленные органы, что может привести к осложнениям течения беременности. Поэтому в настоящее время наиболее эффективным способом сохранения здоровья матери и ребенка является получение вакцины.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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