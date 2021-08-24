Ребенок утонул во время рыбалки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реке Есиль утонул 11-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям начальник управления гражданской обороны Марат Муратов сообщил, что трагедия произошла вблизи села Николаевки Есильского района. Ребенок рыбачил на реке один, без сопровождения взрослых.

«Тело мальчика извлекли из воды местные жители, спустя два часа после гибели. Участок, где погиб ребенок, официально не предназначен для купания или рыбалки. За последние восемь лет по области погибли 33 ребенка. Основная причина – купание в неположенном месте, нахождение у воды без взрослых. В этом году лето выдалось особенно жарким. До сих люди купаются. Но ночью температура воды опускается до 13-15 градусов. На поверхности она обманчиво теплая, ниже – гораздо холоднее. При резком охлаждении тела возрастает риск гибели в воде», - добавил Муратов.

За купальный сезон в регионе зарегистрировали гибель на воде 21 человека, в том числе 6 детей. В прошлом году за этот же период погибли 9 человек, из них один ребенок.

Спасатели усилили рейды, патрулируют реки и озера утром и вечером. Североказахстанцам рекомендуют во время отдыха на водоемах не купаться.