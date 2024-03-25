Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

Несчастный случай произошел 23 марта примерно в 13:00 в поселке Ебейты, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Диапазон».

— Двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. 4-летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребенок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров глубиной. Вода была примерно в 150 метрах от дома детей, — рассказали в акимате Байганинского района.

Как сообщает издание, дети не из одной семьи, их отцы — братья.