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    04:17, 25 Март 2024 | GMT +6

    Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

    Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области
    Фото: uralskweek.kz

    Несчастный случай произошел 23 марта примерно в 13:00 в поселке Ебейты, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Диапазон».

    — Двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. 4-летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребенок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров глубиной. Вода была примерно в 150 метрах от дома детей, — рассказали в акимате Байганинского района.

    Как сообщает издание, дети не из одной семьи, их отцы — братья.

    Теги:
    Дети Несчастный случай Происшествия Актюбинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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