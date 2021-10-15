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    19:29, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ребёнок упал в яму в Павлодаре: медики рассказали о его состоянии

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Одиннадцатилетний мальчик, упавший вчера в яму, доставлен в областную детскую больницу и госпитализирован в хирургическое отделение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ребёнку 2010 года рождения при осмотре медиков диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    По данным облздрава, мальчик доставлен в областную детскую больницу и госпитализирован в хирургическое отделение с тупой травмой живота, ушибом селезёнки под вопросом.

    «Также ребёнок получил ушибы мягких тканей тазобедренного сустава и голени. Состояние средней степени тяжести, стабилен», - отметили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, вчера в частном секторе Павлодара мальчик провалился в яму. Ребёнка пришлось спасать при помощи альпинистского снаряжения.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Происшествия Павлодарская область
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