Ребёнок упал в яму в Павлодаре: медики рассказали о его состоянии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Одиннадцатилетний мальчик, упавший вчера в яму, доставлен в областную детскую больницу и госпитализирован в хирургическое отделение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребёнку 2010 года рождения при осмотре медиков диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

По данным облздрава, мальчик доставлен в областную детскую больницу и госпитализирован в хирургическое отделение с тупой травмой живота, ушибом селезёнки под вопросом.

«Также ребёнок получил ушибы мягких тканей тазобедренного сустава и голени. Состояние средней степени тяжести, стабилен», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера в частном секторе Павлодара мальчик провалился в яму. Ребёнка пришлось спасать при помощи альпинистского снаряжения.