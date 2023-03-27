Ребенок упал в септик и скончался в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Сырдарьинском районе годовалый малыш упал в септик и скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

«В Управление кризисной ситуации ДЧС Кызылординской области 26 марта в 12 часов 55 минут поступила информация о том, что в поселке Теренузяк, по улице М.Козыбаева, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик и скончался ребенок, 2022 года рождения. Труп извлечен родственниками», - говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели предупредили о том, что поверхность септика и колодцев возле двора необходимо закрывать крышкой.