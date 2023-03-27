Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ребенок упал в септик и скончался в Кызылординской области

Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2023, 16:23
Ребенок упал в септик и скончался в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Сырдарьинском районе годовалый малыш упал в септик и скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

«В Управление кризисной ситуации ДЧС Кызылординской области 26 марта в 12 часов 55 минут поступила информация о том, что в поселке Теренузяк, по улице М.Козыбаева, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик и скончался ребенок, 2022 года рождения. Труп извлечен родственниками», - говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели предупредили о том, что поверхность септика и колодцев возле двора необходимо закрывать крышкой.


Кызылординская область   Происшествия   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан