Ребенок упал в люк и ушел под воду в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау перекрыли люк, в который упал ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На страничке Aqmolapress в Instagram было выложено обращение жительницы Кокшетау, один из детей которой провалился в люк и ушел под воду.

«Мы живем по адресу Коктем-1, а. 25 октября в 17:00 мои сыновья пошли в дом №7, в магазин за чипсами. Старшему Кириллу – 10 лет. На обратном пути они шли по тротуару, маленький уронил чипсы, наклонился за ними и упал в люк, который открывается буквально одним пальцем. Маленький ушел под воду. Хорошо, что неравнодушные люди услышали, прибежали и вытащили ребенка. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы старший сын растерялся, тогда маленький мог бы и утонуть», - рассказала женщина

Городские службы отреагировали на публикацию, и уже утром 27 октября люк был перекрыт. Официальная информация по этому поводу была размещена на сайте акимата Кокшетау.

«Ранним утром 27 октября т.г. специалисты «Су Арнасы» произвели работы по смене перекрытия люка по адресу мкр. Коктем, 1. Дополнительно сообщаем, что на данный момент ведётся мониторинг по поступающим сообщениям с адресами открытых люков. В ближайшее время коммунальными службами города будут произведены выезды для перекрытия люков», - отметили в пресс-службе акимата областного центра.