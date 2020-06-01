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Ребенок упал на козырек магазина и выжил в ВКО

1 Июня 2020 12:26
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Ребенок упал на козырек магазина и выжил в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из окна третьего этажа выпал ребенок и остался жив, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 30 мая в городе Алтай с третьего этажа на козырек магазина упал 1,5 годовалый малыш.

« В квартире, рядом с окном, стоит диван, по которому ребенок легко забрался на подоконник. Москитная сетка не выдержала его вес, и он выпал из окна.

Ребенок жив, находится в больнице», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, в текущем году это первый случай в области. Спасатели обратились к населению установить в квартирах, где есть маленькие дети - специальные блокираторы окон, отодвинуть от оконных проемов мебель. И самое главное – не оставлять своих маленьких детей без присмотра.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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