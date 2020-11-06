Ребенок умер во время урока в школе в Москве

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Ребенок умер во время урока физкультуры в школе на юге Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По данному факту начата проверка. По предварительным данным, 6 ноября ученица одного из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась», - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются. «Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла во время урока физкультуры.