Ребенок умер во время дневного сна в центре соцуслуг Костаная

Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Костанайской области, трагедия произошла 28 июля. По факту смерти Северным отделом полиции Костаная зарегистрировано уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия. Причины смерти будут установлены в ходе расследования.

По информации ведомства, в течение дня состояние ребенка оценивалось как удовлетворительное: жалоб и повышенной температуры не отмечалось, он был активен, пообедал и после этого был уложен на дневной сон. Позже стало известно, что ребенок скончался.

В управлении подчеркнули, что в центре организован круглосуточный уход за воспитанниками. В группах постоянно находится младший медицинский персонал, круглосуточно работают медицинские посты, дважды в день проводятся обходы и медицинские осмотры. С детьми работают педиатр, невропатолог и другие специалисты. Кроме того, в каждой группе установлены кондиционеры, а соблюдение питьевого и температурного режимов находится на особом контроле.

Заместитель начальника департамента полиции Костанайской области, полковник полиции Амажол Байзаков сообщил, что по факту смерти несовершеннолетнего начата проверка.

— Проводятся необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, — отметил он.

Ранее в Алматинской области в больнице умерла новорожденная тройня.