Ребенок стал инвалидом: астанчанка намерена подать в суд на врачей

1 Декабря 2022, 16:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанчанка, которая обвинила медперсонал врачей отделения гинекологии городской многопрофильной больницы 1, намерена подать в суд на врачей. Об этом она сообщила корреспонденту МИА «Казинформ».

«Все эти дни ко мне приходила замдиректора по родовспоможению. Они настаивают на том, что не было показателей для кесарево сечения: крупный плод, узкий таз не являются показателями. Они провели служебное расследование. заведующую родзала перевели, она там сейчас не работает. Я спрашивала: на что они ссылались? Сама кадровик: работала в железнодорожной больнице, в поликлинике №15. Я знаю, как эта система работает. В протоколе комиссия должна была указать: в связи с чем ее переводят. Она мне так и не сказала. Врач уволился, он работает в частной клинике. Даже не извинился… Я хочу в суд подать. У меня был совершенно здоровый ребенок. Они причинили вред здоровью моего ребенка. Это же статья. Тут человек в неположенном месте перешел дорогу, его автомобиль сбил – суд. Драка, причинение вреда – все легко можно доказать, но вот медицинское так тяжело доказать. Столько инстанций нужно пройти, чтобы доказать. Это акушерский паралич. Это вина врачей. Но я должна пройти 7 кругов ада, чтобы доказать их вину и выбить материальную помощь, потому что сейчас каждый прием стоит денег», - поделилась Айгерим.

По ее словам, после публикации с ней связалась девушка-адвокат, которая выразила готовность оказать ей помощь.

«Она меня проконсультировала. Поможет правильно написать жалобу, оформить правильно. Мы напишем жалобу, затем пойду в районный отдел полиции, писать заявление, чтобы возбудили дело. Потом нужно взять у них направление на судмедэкспертизу, если они дадут. Если не дадут, придется на платной основе самой пройти судмедэкспертизу. Хочу подать жалобу на роддом в целом и на заведующую отделением. Она неправильно составила план родов, должным образом меня не осмотрела. Халатно ко мне отнеслась. Подам жалобу на врача: он принял по смене в 8:00 утра, я родила через один час 40 минут. За это время он толком ко мне не подходил. Стоял возле окна, потом ушел. Через время пришел и «ковырялся» в телефоне. Когда ребенок застрял, он побледнел, начал кричать. За 1 час 40 минут можно было что-то предпринять, чтобы избежать этого», - считает астанчанка.

Напомним, что в Instagram на страничке паблика @zhaloby_astana астанчанка опубликовала пост, в котором обвинила врачей отделения гинекологии городской многопрофильной больницы №1 в том, что по их вине ее ребенок стал инвалидом. Женщина поступила в роддом 12 августа.

По ее словам, в тот день дежурила заведующая родзала, которая осмотрела ее и пропала. Женщина просила подойти ее, однако, по ее словам, заведующая всячески отказывалась, со слов акушерки.