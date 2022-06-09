9 Июня 2022 21:01

Ребенок смертельно ранил ссорившуюся с его матерью женщину во Флориде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В штате Флорида 10-летняя девочка была арестована полицией после смертельного ранения женщины, конфликтовавшей с ее матерью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CNN.

Согласно отчету об аресте и показаниям свидетелей, спор начался ночью возле жилого комплекса между двумя женщинами, одна из которых была с ребенком. Конфликт сторон усилился нанесением друг другу телесных травм. После намерения 41-летней Лашун Дениз Роджерс ударить кулаком по спине матери, неожиданно ребенок произвел выстрелы из огнестрельного оружия.

По данным полиции, Роджерс была доставлена в региональный медицинский центр города Орландо, где позже скончалась. Мать девочки взяли под стражу, а ребенка передали под опеку департамента по делам детей и семей Флориды.

Следственные органы начали рассмотрение дела, в котором учтут возраст ребенка и другие обстоятельства при принятии решения о предъявлении обвинения.

Ранее, 30 мая, в центре города Чаттануга штата Теннесси конфликт между молодежью привел к стрельбе. В результате шесть человек получили ранения, из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.