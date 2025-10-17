РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:35, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ребенок скончался в больнице в Алматы: мать просит провести проверку

    В Алматы мать просит провести внеплановую проверку в детской инфекционной больнице после смерти ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    реанимация
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В социальных сетях распространилось видео, где мать обвиняет врачей Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы в халатности, приведшей к смерти ребенка. По словам матери, с 1 по 5 октября ребенок находился в больнице с жалобой на боль в животе и рвоту, не мочился, не испражнялся. 6 октября состояние ребенка резко ухудшилось и его перевели в реанимацию, однако спасти не удалось.

    — Согласно свидетельству о смерти причиной стал заворот кишок - диагноз при своевременном и качественном обследовании поддающийся лечению. В связи с этим, просим провести внеплановую проверку деятельности Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы, — говорит адвокат Аида Куандыкова, предствитель матери ребенка. 

    Ситуацию прокомментировали в городском управлении общественного здоровья.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что направили письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава о проведении проверки.

    — Для объективного и всестороннего анализа произошедшей ситуации направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы о проведении проверки. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут представлены по результатам проверки уполномоченным органом, а также после завершения судебно-медицинской экспертизы, — говорится в ответе УОЗ Алматы.

    Напомним, в Костанайской области начато расследование по факту смерти пациента во время оказания медицинской помощи выездной бригадой.

    Теги:
    Здравоохранение Дети Больницы Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Автор
