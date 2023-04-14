Ребенок скончался после падения в открытый колодец в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полуторагодовалый ребенок упал в пожарный гидрант глубиной три с половиной метра. Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, ребенка доставили в больницу 9 апреля, но спасти его врачи не смогли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Со слов родителей, он случайно упал у колодец. Состояние малыша при поступлении было очень тяжелым, его сразу положили в отделение реанимации.

Дежурная бригада оказала первую помощь, консилиум провели заведующий хирургическим отделением, хирурги, реаниматологи, нейрохирург, торакальный и кардиохирург.