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Ребенок скончался после падения в открытый колодец в Актобе

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Апреля 2023, 12:21
Ребенок скончался после падения в открытый колодец в Актобе Фото из открытых источников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полуторагодовалый ребенок упал в пожарный гидрант глубиной три с половиной метра. Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, ребенка доставили в больницу 9 апреля, но спасти его врачи не смогли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Со слов родителей, он случайно упал у колодец. Состояние малыша при поступлении было очень тяжелым, его сразу положили в отделение реанимации.

Дежурная бригада оказала первую помощь, консилиум провели заведующий хирургическим отделением, хирурги, реаниматологи, нейрохирург, торакальный и кардиохирург.

«Малыш был в коме, у него были ушиб головного мозга, перелом ребра, перелом ключицы, ушиб обоих легких, повреждение трахеи и крупных бронхов, и это усложняло его состояние. Чтобы спасти жизнь ребенка, ему провели несколько операций на трахее и бронхах, на брюшной полости, на плевральных полостях, но 12 апреля он скончался. Причина такого исхода — тяжелая и сочетанная травма», — сообщили в управлении здравоохранения.

По факту случившегося возбудили дело.


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