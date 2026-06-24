Ребенок с ДЦП после прививки попал в реанимацию в Павлодаре

По словам мамы 8-летнего Таира, у сына после вакцинации поднялась температура, а спустя сутки начались судороги. Женщина считает, что педиатр в поликлиники попросту не должен был давать допуск к прививке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Альфия Алимханова одна воспитывает ребенка с особенностями развития. У Таира ДЦП, эпилепсия, частичная атрофия зрительного нерва и прививки из-за ослабленного иммунитета никогда не ставили. В этом году женщина решилась все же на вакцинацию против кори. Говорит, в целом не против такого способа защиты здоровья.

— К вакцинации я готовилась заранее и максимально ответственно. В течение нескольких месяцев ребенок не посещал реабилитационные центры, дополнительные занятия и другие места скопления людей. Фактически ребенок не выходил из дома, поскольку я сознательно соблюдала режим, чтобы исключить риск заражения инфекционными заболеваниями перед вакцинацией, — говорит Альфия Алимханова.

В поликлинику с сыном они обратились 11 июня и перед прививкой посетили педиатра. По словам женщины, врач осмотр не провел. Он сказал, что вакцина «легкая» и максимум, что она может вызвать, — повышение температуры. Так и произошло уже спустя час после укола. Альфия говорит, что на протяжении почти суток удавалось сбивать жар, однако затем начались более тяжелые последствия, и женщина вызвала скорую помощь.

— После прибытия бригады скорой помощи ребенок был экстренно доставлен в реанимационное отделение инфекционного стационара в тяжелом состоянии. Со слов врачей реанимации, у ребенка имелись признаки воспалительного процесса в организме и гиперемия зева. Мне также было разъяснено, что перед вакцинацией необходимо было убедиться в отсутствии воспалительного процесса, — вспоминает Альфия Алимханова.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Мать мальчика требует полного разбирательства и уверена, что именно из-за ненадлежащего осмотра педиатром ее сын не оказался бы в тяжелом состоянии. Тем временем в лечебном учреждении заявили, что была проведена проверка.

Фото из личного архива Альфии Алимхановой

— С нашей стороны было проведено служебное расследование. Эксперты полностью проверили данный случай. Замечаний не выявлено. Со слов доктора, он осматривал и полностью проводил, как положено осмотр с измерением термометрии, послушал ребенка, горло посмотрел. Не со стороны мамы, не со стороны ребенка жалоб не было. Мама сама ребенка привела и доктор не выявил каких-либо противопоказаний к вакцинации, — сообщила медицинский директор ТОО «Viamedis Pavlodar» Дина Ниязова.

Мама Таира подала жалобу в департамент медицинского и фармацевтического контроля, управление здравоохранения, прокуратуру. Написала жалобу и в полицию.