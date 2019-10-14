Ребенок сбежал из специнтерната в Алматы: наказан директор учреждения
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы директор школы-интерната оштрафована за несообщение о противоправном деянии, совершенным несовершеннолетним, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По материалам дела, вечером 16 сентября 8-летний воспитанник специализированного учреждения А., имеющего диагноз выраженной задержки психологического развития, покинул территорию учреждения. Это произошло в момент, когда сотрудник школы-интерната провожала одного учащегося в уборную, тогда-то А. решил самовольно покинуть территорию комплекса. Охранник учреждения, впервые заступивший на дежурство, не разобравшись в ситуации выпустил ребенка за пределы воспитательного учреждения.
Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы директор специализированного комплекса «Жанұя» Ляззат Кулсарина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 127-1 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и подвергнута к штрафу в 25 250 тенге.
Постановление не вступило в законную силу
- Госсекретарь встретился с деятелями культуры и науки в Алматы
- Кормил обедами и водил в баню комиссию по ЕНТ: актюбинскому госслужащему объявили взыскание
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября
- Форум лидеров академического сообщества проходит в Литве
- Свыше 270 человек пострадало, 8 погибло в ДТП с автобусами в Алматы с начала года
- Расходы на оказания медпомощи на одного застрахованного составят более 83 тыс. тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана