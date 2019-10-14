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Ребенок сбежал из специнтерната в Алматы: наказан директор учреждения

14 Октября 2019 21:51
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Ребенок сбежал из специнтерната в Алматы: наказан директор учреждения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы директор школы-интерната оштрафована за несообщение о противоправном деянии, совершенным несовершеннолетним, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По материалам дела, вечером 16 сентября 8-летний воспитанник специализированного учреждения А., имеющего диагноз выраженной задержки психологического развития, покинул территорию учреждения. Это произошло в момент, когда сотрудник школы-интерната провожала одного учащегося в уборную, тогда-то А. решил самовольно покинуть территорию комплекса. Охранник учреждения, впервые заступивший на дежурство, не разобравшись в ситуации выпустил ребенка за пределы воспитательного учреждения.

Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы директор специализированного комплекса «Жанұя» Ляззат Кулсарина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 127-1 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и подвергнута к штрафу в 25 250 тенге.

Постановление не вступило в законную силу

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Ключевые слова: Алматы, Образование,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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