Ребенок сбежал из специнтерната в Алматы: наказан директор учреждения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы директор школы-интерната оштрафована за несообщение о противоправном деянии, совершенным несовершеннолетним, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По материалам дела, вечером 16 сентября 8-летний воспитанник специализированного учреждения А., имеющего диагноз выраженной задержки психологического развития, покинул территорию учреждения. Это произошло в момент, когда сотрудник школы-интерната провожала одного учащегося в уборную, тогда-то А. решил самовольно покинуть территорию комплекса. Охранник учреждения, впервые заступивший на дежурство, не разобравшись в ситуации выпустил ребенка за пределы воспитательного учреждения.

Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы директор специализированного комплекса «Жанұя» Ляззат Кулсарина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 127-1 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и подвергнута к штрафу в 25 250 тенге.

Постановление не вступило в законную силу