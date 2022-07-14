14 Июля 2022 17:29

Ребенок сбежал из дома - что делать родителям?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев текущего года в Жамбылской области зарегистрировано 78 уходов несовершеннолетних из дома, что на 17,8 % меньше аналогичного периода прошлого года. Об основных причинах ухода из дома подростков рассказали жамбылские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Анализ статистики показывает, что основными причинами самовольных уходов подростков являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей и, как следствие, отсутствие контроля за досугом и связями детей, неорганизованность занятости несовершеннолетних, увлечение компьютерными играми, семейное неблагополучие и желание подростка самоутвердится и выйти из – под контроля. Все реже встречаются случайные уходы, когда дети, не зная местности, заблудились, катаясь на автобусе или потерялись, уйдя далеко от дома», - рассказали в полиции.

К примеру, 6 июня ушел из дома 16-летний подросток, который ранее неоднократно совершал побеги. Мальчик пристрастился к интернет играм, а законные представители его пристрастия не разделяли. Сам же несовершеннолетний не желал подчиняться каким-либо правилам. Установить его местонахождение помогли знакомые, которые рассказали полицейским о местах его частого пребывания. В настоящее время рассматривается вопрос о направлении мальчика в Спецшколу.

8 июня 2022 года ушла из дома 14-летняя девочка. Причиной стала ссора с матерью. Под утро девочка была обнаружена сотрудниками полиции у подруги дома. С подростком и родителями проведена профилактическая беседа.

10 июня была найдена 15-летней жительница Тараза, которая пропала без вести в городе Жанатасе, приехав в гости на свадьбу. Как выяснилось позднее, она решила встретить рассвет с парнем, с которым познакомилась на свадьбе.

На сегодня все подростки найдены и возвращены родителям. Фактов совершения каких-либо преступлений, совершенных в отношении детей либо с их участием, в период их розыска не зарегистрировано. В поисках всех детей принимали участие не только сотрудники полиции, но и волонтеры и неравнодушные граждане.

«Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, немаловажно интересоваться увлеченностью и досугом вашего ребенка. Если же случилось так, что ребенок самовольно покинул дом, то вам стоит немедленно позвонить всем его знакомым и друзьям. Попытайтесь определить, в каких вещах он ушел и что с собой мог взять. Даже если вы не видите никаких признаков сознательного ухода ребенка из дома, срочно обращайтесь в полицию. При себе вам необходимо иметь документы на ребенка и его фотографии с заявлением об уходе несовершеннолетнего и обстоятельствах, предшествующих уходу», – сообщила старший инспектор ГЮП УМПС ДП Жамбылской области Оксана Семенова.

Фото: polisia.kz