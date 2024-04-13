Ребенок с депрессией: чем могут помочь родители?
Сегодня все чащи люди находят признаки депрессии не только у себя, но и у детей. По оценкам ВОЗ, психическими расстройствами страдает каждый седьмой подросток в возрасте 10–19 лет вмире (14%), но эти проблемы остаются в значительной степени непризнанными и остаются безлечения. О признаках депрессии у детей, нормальном поведении подростка и необходимых моментах в лечении корреспонденту агентства Kazinform рассказала детский врач-психиатр Татьяна Дегтярь.
— Как родителям узнать, что у ребенка депрессия? Каковы признаки и симптомы?
— При депрессии у ребенка пропадает интерес к жизни, он не может ничего делать, а когда его
пытаются активизировать ведет себя агрессивно. Также снижается или увеличивается аппетит,
нарушается сон, ребенок жалуется на боли.
Если родитель видит, что ранее ребенок с удовольствием ходил на гитару, имел много друзей,
получал хорошие оценки, у него были цели и желание что-то совершить в жизни. Но постепенно
он бросил игру на гитаре, потому что ему надоело, не ходит на встречи с друзьями, учеба стала хуже, и ребенок больше не верит в свои возможности, сомневается в себе.
Чем дальше, тем хуже. Ребенку все кажется скучным и ненужным, будто весь его мир покрылся
черной пленкой. На вопросы по поводу резкой смены мнения он может разозлиться, начать
плакать, закрываться в своей комнате, меньше общаться. При этом могут быть и периоды, когда
ребенок достаточно веселый и активный, но они не долгие.
Часто у детей с депрессией куча претензий к своему внешнему виду. Они начинают носить одежду на несколько размеров больше, закрывать лицо волосами или прятаться за ярким макияжем.
— Все это похоже и на обычные проявлениями подросткового периода. А что является нормой в поведении подростка?
— Психологические процессы, которые характерны для подросткового возраста: реакция
эмансипации и группирования. Эмансипация выражается в стремлении ребенка отделиться от
родителей, он говорит: «Я — взрослый, вы мне тут не указ».
Сегодня с одной пациенткой состоялся разговор. Я у нее спрашиваю, проводит ли она время с
мамой, а она отвечает: «Что мне с ней вместе делать? Она же ничего не понимает, с ней же потом даже кино не обсудишь». А мама у нее молодая.
Это не имеет ничего общего с депрессией, это нормальное поведение, когда ребенок перестает
родителей посвящать во все свои личные дела, очерчивает личные границы.
Группирование про то время, когда родители потеряли авторитет в глазах ребенка и ему нужно
найти, куда примкнуться. Это может быть какая-то группа по интересам: спортивная секция, игра на музыкальных инструментах, робототехника и так далее. Ребенок готов пропадать там сколько угодно.
При этом дети веселые эмоциональные жизнерадостные, у которых могут быть резкие перепады настроения от криков и слез до радости. Беспокоится стоит, если у ребенка стойкое сниженное настроение, оно приводит к тому, что он теряет смысл своей жизни, ему ничего не хочется — ни есть, ни спать. Когда преобладает чувство внутренней тоски.
Часто депрессия сопровождается селфхармом, то есть порезами, травмами, вырыванием волос, замораживанием себя, расчесыванием и так далее. Невыносимая душевная боль толкает ребенка на причинение себе физической боли.
— Как родитель может помочь?
— Подходить к этому нужно со всей серьезностью и эмпатией, относиться к депрессии как к
болезни. При простуде, диабете и любых других заболеваниях ребенку оказывают внимание и
контролируют принятие лекарств, еды и хорошего сна. Тут тоже самое.
Ребенок переживает не самое лучшее время. Это оказывает влияние и на остальных членов
семьи. Морально тяжело смотреть на ребенка, который страдает, и не иметь возможности ему помочь. Это не как с температурой — одни медикаменты не помогут. Это длительное мучительное состояние для ребенка и семьи.
Необходимо подобрать ребенку грамотного лечащего врача и строго следовать его
рекомендациям. Найти то, что поднимает настроение ребенку, быть внимательным к его
желаниям и мыслям.