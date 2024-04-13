Ребенок с депрессией: чем могут помочь родители?

Сегодня все чащи люди находят признаки депрессии не только у себя, но и у детей. По оценкам ВОЗ, психическими расстройствами страдает каждый седьмой подросток в возрасте 10–19 лет вмире (14%), но эти проблемы остаются в значительной степени непризнанными и остаются безлечения. О признаках депрессии у детей, нормальном поведении подростка и необходимых моментах в лечении корреспонденту агентства Kazinform рассказала детский врач-психиатр Татьяна Дегтярь.

— Как родителям узнать, что у ребенка депрессия? Каковы признаки и симптомы?

— При депрессии у ребенка пропадает интерес к жизни, он не может ничего делать, а когда его

пытаются активизировать ведет себя агрессивно. Также снижается или увеличивается аппетит,

нарушается сон, ребенок жалуется на боли.

Если родитель видит, что ранее ребенок с удовольствием ходил на гитару, имел много друзей,

получал хорошие оценки, у него были цели и желание что-то совершить в жизни. Но постепенно

он бросил игру на гитаре, потому что ему надоело, не ходит на встречи с друзьями, учеба стала хуже, и ребенок больше не верит в свои возможности, сомневается в себе.

Чем дальше, тем хуже. Ребенку все кажется скучным и ненужным, будто весь его мир покрылся

черной пленкой. На вопросы по поводу резкой смены мнения он может разозлиться, начать

плакать, закрываться в своей комнате, меньше общаться. При этом могут быть и периоды, когда

ребенок достаточно веселый и активный, но они не долгие.

Часто у детей с депрессией куча претензий к своему внешнему виду. Они начинают носить одежду на несколько размеров больше, закрывать лицо волосами или прятаться за ярким макияжем.

— Все это похоже и на обычные проявлениями подросткового периода. А что является нормой в поведении подростка?

— Психологические процессы, которые характерны для подросткового возраста: реакция

эмансипации и группирования. Эмансипация выражается в стремлении ребенка отделиться от

родителей, он говорит: «Я — взрослый, вы мне тут не указ».

Сегодня с одной пациенткой состоялся разговор. Я у нее спрашиваю, проводит ли она время с

мамой, а она отвечает: «Что мне с ней вместе делать? Она же ничего не понимает, с ней же потом даже кино не обсудишь». А мама у нее молодая.

Это не имеет ничего общего с депрессией, это нормальное поведение, когда ребенок перестает

родителей посвящать во все свои личные дела, очерчивает личные границы.

Группирование про то время, когда родители потеряли авторитет в глазах ребенка и ему нужно

найти, куда примкнуться. Это может быть какая-то группа по интересам: спортивная секция, игра на музыкальных инструментах, робототехника и так далее. Ребенок готов пропадать там сколько угодно.

При этом дети веселые эмоциональные жизнерадостные, у которых могут быть резкие перепады настроения от криков и слез до радости. Беспокоится стоит, если у ребенка стойкое сниженное настроение, оно приводит к тому, что он теряет смысл своей жизни, ему ничего не хочется — ни есть, ни спать. Когда преобладает чувство внутренней тоски.

Часто депрессия сопровождается селфхармом, то есть порезами, травмами, вырыванием волос, замораживанием себя, расчесыванием и так далее. Невыносимая душевная боль толкает ребенка на причинение себе физической боли.

— Как родитель может помочь?

— Подходить к этому нужно со всей серьезностью и эмпатией, относиться к депрессии как к

болезни. При простуде, диабете и любых других заболеваниях ребенку оказывают внимание и

контролируют принятие лекарств, еды и хорошего сна. Тут тоже самое.

Ребенок переживает не самое лучшее время. Это оказывает влияние и на остальных членов

семьи. Морально тяжело смотреть на ребенка, который страдает, и не иметь возможности ему помочь. Это не как с температурой — одни медикаменты не помогут. Это длительное мучительное состояние для ребенка и семьи.

Необходимо подобрать ребенку грамотного лечащего врача и строго следовать его

рекомендациям. Найти то, что поднимает настроение ребенку, быть внимательным к его

желаниям и мыслям.