29 Мая 2022 20:27

Ребенок родился в поезде сообщением Астрахань - Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На перегоне Аккистау - Атырау работники пассажирского поезда №626 сообщением Астрахань - Атырау помогли пассажирке при родах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Кенжегуль Кайрболатова ехала в пятом вагоне из Ганюшкино в Атырау. После отправления состава со станции Ганюшкино у Кенжегуль в 5 часов утра начались схватки. Работники поездной бригады во главе начальником поезда Сауле Ильясовой приняли необходимые меры, согласно инструкции проинформировали машиниста и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию.

До приезда службы скорой помощи проводники Мырзагуль Каражигитова, Марияш Уразгалиева и Лаура Камалова оказали необходимую помощь роженице в вагоне поезда, и в 05 час. 30 мин. молодая мама благополучно родила девочку.

По словам Сауле Ильясовой, с подобной ситуацией за 15 лет работы в пассажирских перевозках она столкнулась впервые.

«У нас в компании учат действовать в нестандартных ситуациях, и мы готовы всегда оказывать помощь нашим пассажирам», - отметила Сауле Ильясова.

После прибытия на станцию Атырау новорожденную малышку вместе с мамой приняли работники скорой помощи.

Кенжегуль Кайрболатова благодарит всех, кто помог ей: «Я боялась за ребенка, в первую очередь. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочке, когда она вырастет».