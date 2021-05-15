Ребенок разбился насмерть, выпав из окна седьмого этажа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау полуторагодовалый малыш выпала из окна седьмого этажа. Ребенок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 14 мая примерно в 18:55 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что из открытого окна дома по проспекту Абылай хана по неосторожности упал полуторагодовалый ребенок, который находился на подоконнике и смотрел в окно.

По словам главного врача Акмолинской областной станции скорой медицинской помощи Александра Высоцкого, ребенок умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, получив травмы, не совместимые с жизнью.

«По факту падения из открытого окна седьмого этажа малолетнего мальчика, 28 июня 2019 года рождения, полицейские начали досудебное производство по части 2 статьи 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.

Полицейские региона, между тем, бьют тревогу: с начала года на территории Акмолинской области уже зарегистрировано три случая падения детей из окон. В двух случаях дети остались живы, были госпитализированы в больницы с различными травмами, состояние здоровья удовлетворительное. Однако третий случай стал смертельным.

«Не оставляйте детей без присмотра! Необходимо помнить элементарные правила: отодвинуть от открытых окон всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Не нужно надеяться на москитные сетки. Они не защитят малышей от падения. Необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы и беседовать с детьми!» - обратились к общественности полицейские.