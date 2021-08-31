Ребенок пропал возле детского сада в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска поблагодарила полицейских за помощь в поиске маленького ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, четырехлетняя девочка пропала возле детского сада. Не найдя ребёнка в окрестностях, женщина позвонила на канал «102». Оказалось, что малышку уже заметили прохожие, отвели в ближайшую шиномонтажную мастерскую и вызвали полицию. Малышка в силу возраста не могла рассказать, далеко ли ушла.

Когда пришло сообщение из дежурной части о пропавшем ребенке, полицейские сразу же отвезли девочку домой.

«Подобные истории иногда происходят с самыми внимательными родителями. Это лишнее напоминание о том, что с маленькими детьми нужна предельная бдительность. Обязательно учите детей тому, как вести себя в ситуации, когда они оказались одни без взрослых. Нужно, чтобы ребёнок твёрдо знал своё полное имя, возраст и адрес. Некоторые родители вкладывают в карманы детям записки с необходимыми данными и своими контактами», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.