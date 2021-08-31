-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
Ребенок пропал возле детского сада в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска поблагодарила полицейских за помощь в поиске маленького ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, четырехлетняя девочка пропала возле детского сада. Не найдя ребёнка в окрестностях, женщина позвонила на канал «102». Оказалось, что малышку уже заметили прохожие, отвели в ближайшую шиномонтажную мастерскую и вызвали полицию. Малышка в силу возраста не могла рассказать, далеко ли ушла.
Когда пришло сообщение из дежурной части о пропавшем ребенке, полицейские сразу же отвезли девочку домой.
«Подобные истории иногда происходят с самыми внимательными родителями. Это лишнее напоминание о том, что с маленькими детьми нужна предельная бдительность. Обязательно учите детей тому, как вести себя в ситуации, когда они оказались одни без взрослых. Нужно, чтобы ребёнок твёрдо знал своё полное имя, возраст и адрес. Некоторые родители вкладывают в карманы детям записки с необходимыми данными и своими контактами», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.
- Дорога в школу: 7000 особенных детей получили сертификаты в Атырауской области
- Вагоны-холодильники выпускают в СКО
- Поликлиники Атырауской области начинают прием пациентов
- Как сделать безопасной для детей «дорогу в школу», рассказали полицейские Тараза
- 56 тонн сена спасли от пожара костанайские полицейские
- 25 человек самоэвакуировались во время пожара в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана