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    22:25, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Ребенок попал под газонокосилку в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Врачи Северо-Казахстанской области провели уникальную операцию и спасли жизнь 3-летней девочке. Она получила серьезные травмы брюшной полости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Старший брат малышки взял газонокосилку, чтобы поиграть, завел ее и начал косить траву. В итоге, он не заметил стоявшую рядом сестру и нанес ей увечья.

    По словам директора детской многопрофильной больницы, девочку удалось спасти благодаря профессионализму медработников, которые оказали первую помощь в селе, а потом и в областном центре. Сейчас малышка в тяжелом состоянии. Санавиацией ее доставят в Национальный научный центр материнства и детства.

    «Повреждения начинаются от правого подреберья и заканчиваются левой поясничной областью. Все внутренние органы брюшной полости - кишечник, печень и желудок - были повреждены, желудок вообще был пополам разделен. Кусок правой доли печени отдельно лежал в животе. Операция длилась почти 6 часов. Удалось собрать желудок. Это крайне редко, в основном бывает невозможно. Все кишки восстановили, остановили кровотечение», - сообщил директор Многопрофильной детской больницы СКО Нурлан Айманов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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