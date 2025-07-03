Ребенок получил травму в костанайском центре для особенных детей: начато расследование

Сообщается, что ребенок, который проживает в центре получил травму и был доставлен в больницу. В произошедшем обвиняют персонал учреждения.

— Полицейские начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Центре оказания специальных социальных услуг и страдает аутизмом и задержкой психического развития. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Цель — всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили стражи порядка.

В адрес управления координации занятости будет направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Это уже второй случай, зафиксированный в центре спец услуг в Костанае. В апреле 2025 года воспитанницу прижгли утюгом.

Позже в обратном управлении соцзащиты прокомментировали данный факт и сообщили, что сотрудники были уволены.