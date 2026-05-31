Ребенок получил травмы в спеццентре Актау: начато расследование
В Центре оказания специальных социальных услуг №3 Мангистауской области произошел инцидент между детьми с психоневрологическими диагнозами. По факту начато служебное и досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информация об этом появилась в социальных сетях. Как рассказала мать ребенка, мальчик посещал центр около месяца. Вечером родители забрали сына домой и заметили у него на спине телесные повреждения.
Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ региона, происшествие случилось 27 мая. В день инцидента дежурный сотрудник ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, из-за чего дети остались без присмотра.
Кроме того, руководство центра и родители воспитанников своевременно не были уведомлены о произошедшем.
Сейчас создана специальная комиссия, проводится служебное расследование. По его итогам обещают принять меры в отношении виновных сотрудников и руководства учреждения.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что факт зарегистрирован и проводится досудебное расследование.
— Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка сотрудникам учреждения, — сообщили в полиции.
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