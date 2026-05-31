Ребенок получил травмы в спеццентре Актау: начато расследование

В Центре оказания специальных социальных услуг №3 Мангистауской области произошел инцидент между детьми с психоневрологическими диагнозами. По факту начато служебное и досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Как рассказала мать ребенка, мальчик посещал центр около месяца. Вечером родители забрали сына домой и заметили у него на спине телесные повреждения.

Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ региона, происшествие случилось 27 мая. В день инцидента дежурный сотрудник ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, из-за чего дети остались без присмотра.

Кроме того, руководство центра и родители воспитанников своевременно не были уведомлены о произошедшем.

Сейчас создана специальная комиссия, проводится служебное расследование. По его итогам обещают принять меры в отношении виновных сотрудников и руководства учреждения.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что факт зарегистрирован и проводится досудебное расследование.

— Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка сотрудникам учреждения, — сообщили в полиции.

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