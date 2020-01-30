Ребенок получил ожоги во время игры на телефоне в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее пострадал ребенок, который играл с мобильным телефоном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС рассказали, что накануне днем поступила информация от дежурного скорой медицинской помощи, о том, что к ним поступил ребенок 2016 года рождения с ожогами.

«Ребенок играл с телефоном, который стоял на зарядке, и его ударило током. В результате малыш получил ожог правой кисти. После осмотра врачей его отпустили домой», - пояснили в УЧС.

В управление по ЧС призывает жителей не оставлять без присмотра маленьких детей.