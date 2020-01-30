+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ребенок получил ожоги во время игры на телефоне в Семее

30 Января 2020 13:49
Поделиться:
Ребенок получил ожоги во время игры на телефоне в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее пострадал ребенок, который играл с мобильным телефоном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Новости по теме
80% ожогов тела получил рабочий ТЭЦ-2 в Петропавловске
До 30% ожогов получил житель Алматы при хлопке газа Троих рабочих цементного завода госпитализировали с ожогами в больницу в Акмолинской области

В УЧС рассказали, что накануне днем поступила информация от дежурного скорой медицинской помощи, о том, что к ним поступил ребенок 2016 года рождения с ожогами.

«Ребенок играл с телефоном, который стоял на зарядке, и его ударило током. В результате малыш получил ожог правой кисти. После осмотра врачей его отпустили домой», - пояснили в УЧС.

В управление по ЧС призывает жителей не оставлять без присмотра маленьких детей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив