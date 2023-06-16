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Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 22:36
Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО Фото: пресс-служба ДП ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«15 июня в 09:00 на 75 км автодороги Жымпиты - Каратобе 40-летний водитель И., управляя автомашиной марки «Лада» в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание.

Пассажира - гражданку Қ. 2016 года рождения - доставили в ЦРБ Сырымского района. Она скончалась, не приходя в сознание. Водитель И. после осмотра врачей отпущен домой», - сообщили в департаменте полиции области.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

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Западно-Казахстанская область   ДТП   Происшествия   Уральск  
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