Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«15 июня в 09:00 на 75 км автодороги Жымпиты - Каратобе 40-летний водитель И., управляя автомашиной марки «Лада» в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание.

Пассажира - гражданку Қ. 2016 года рождения - доставили в ЦРБ Сырымского района. Она скончалась, не приходя в сознание. Водитель И. после осмотра врачей отпущен домой», - сообщили в департаменте полиции области.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».