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    07:40, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ребенок погиб, упав в септик в детсаду в Алматинской области

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    Трагедия произошла в селе Кырбалтабай на территории детского сада, ребенок упал в открытый канализационный люк, передает МИА «Казинформ».
    «13 сентября около 13:08 часов в управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на территории одного из детского сада в с.Кырбалтабай, после падения в открытый канализационный септик, в сельской больнице скончался 3-летний ребенок. Данный факт был зарегистрирован в полиции по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз, для обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента.

    Б. Аленов отметил, что ход расследования взят мною на контроль.


    Теги:
    полиция Алматинская область Дети Происшествия, ЧС
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