Ребенок погиб при опрокидывании снегохода в ВКО

ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в результате опрокидывания снегохода погиб ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Сотрудники Глубоковского районного отдела полиции установили, что 35-летний житель села Мало-Убинка, катаясь на снегоходе «Ямаха» со своей несовершеннолетней дочерью, не справился с рулевым управлением, и транспортное средство опрокинулось.

«В результате чего несовершеннолетняя девочка, 2012 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.