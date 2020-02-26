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Ребенок погиб при опрокидывании снегохода в ВКО
26 Февраля 2020 14:05
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ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в результате опрокидывания снегохода погиб ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
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Сотрудники Глубоковского районного отдела полиции установили, что 35-летний житель села Мало-Убинка, катаясь на снегоходе «Ямаха» со своей несовершеннолетней дочерью, не справился с рулевым управлением, и транспортное средство опрокинулось.
«В результате чего несовершеннолетняя девочка, 2012 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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