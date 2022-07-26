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Ребенок погиб под колесами трактора в Жетысуской области
26 Июля 2022 12:23

Ребенок погиб под колесами трактора в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Трагический случай гибели малолетнего мальчика произошел в городе Ушарал Алакольского района. При выяснении обстоятельств полицейские установили, что трактором управлял 50-летний мужчина, который привез сено в дом, где проживал ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жетысуской области.

Пока отец отлучился по хозяйственным делам, игравший во дворе шестилетний малыш забрался под прицеп трактора. В итоге, после движения трактора ребенок оказался под колесами прицепа.

В настоящее время по факту инициировано уголовное расследование, предусмотренное частью первой статьи 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Назначены необходимые в таких случаях экспертизы.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам более ответственно относиться к своим детям и внимательно за ними присматривать. Особенно, если дети играют близ водоемов, проезжей части, железных дорог, опасной спецтехники и грузового транспорта.


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