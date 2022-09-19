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Ребенок погиб на пешеходном переходе в Алматинской области
19 Сентября 2022, 21:42

Ребенок погиб на пешеходном переходе в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десятилетний мальчик скончался в Алматинской области после наезда на него на пешеходном переходе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В социальной сети появилась публикация о том, что водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что наезд на 10-летнего пешехода произошел 19 сентября в 18:45 часов в Талгарском районе.

24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген-Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертные исследования», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.


Кадр из видео

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