АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ребенок погиб, двое взрослых пострадали при взрыве газового баллона в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

24 февраля в 23:51 в дежурную службу ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в одноэтажном доме на улице Заводской сельского округа Мугалжар Мугалжарского района Актюбинской области произошел взрыв газового баллона с последующим пожаром.

​На место вызова оперативно выехали сотрудники пожарной части Мугалжарского района, бригада полиции и скорой помощи в составе 13 человек и 4 единиц техники, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. На место пожара выехали из пожарного поста города Эмбы. Расстояние до место происшествия составляет 37 км.

Площадь пожара 80 квадратных метров, в результате взрыва обрушились стены дома. Огонь был ликвидирован силами пожарных.

​На месте возрождения было обнаружено тело ребенка, 2010 года рождения. Имеется двое пострадавших, 1968 и 1998 года рождения, с ожогами различной степени тяжести, которые сразу же были доставлены в районную больницу.

​По поручению акима области О. Оразалина создана специальная оперативная комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего под руководством первого заместителя акима области Н. Калауова.



