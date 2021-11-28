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Ребёнок подавился игрушкой и умер в Алматинской области

28 Ноября 2021 12:10
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Ребёнок подавился игрушкой и умер в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четырёхлетняя девочка умерла в детском саду, подавившись игрушкой, в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, по факту смерти четырехлетней девочки 26 ноября в одном из детских садов города Талгара возбуждено уголовное производство.

«При проведении судебно-медицинской экспертизы в горле ребенка обнаружен твердый пластмассовый предмет. Досудебное расследование проводится по ст.141 ч.2 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего», - сообщили в ведомстве.

На сегодня расследование взято на контроль.


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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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