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    10:00, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Ребенок отравился антидепрессантами из-за ошибки фармацевта в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщина купила по рецепту лекарство, лекарство ей продали не по назначению, её ребёнок получил отравление и попал в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Горожанка в одной из аптек по улице Лермонтова купила по выписанному врачом рецепту лекарство для ребёнка 2019 года рождения. После приёма лекарства малолетний стал плохо себя чувствовать, появилась рвота», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Мама сразу вызвала скорую помощь. Ребёнок попал в больницу с диагнозом отравление антидепрессантами.

    «Как выяснилось, фармацевт ошиблась и продала горожанке лекарство не по назначению», - добавили в полиции.

    По этому факту начато досудебное расследование по статье 317 УК Республики Казахстан «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Происшествия Павлодарская область
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