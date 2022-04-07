Ребенок отравился антидепрессантами из-за ошибки фармацевта в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщина купила по рецепту лекарство, лекарство ей продали не по назначению, её ребёнок получил отравление и попал в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Горожанка в одной из аптек по улице Лермонтова купила по выписанному врачом рецепту лекарство для ребёнка 2019 года рождения. После приёма лекарства малолетний стал плохо себя чувствовать, появилась рвота», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Мама сразу вызвала скорую помощь. Ребёнок попал в больницу с диагнозом отравление антидепрессантами.

«Как выяснилось, фармацевт ошиблась и продала горожанке лекарство не по назначению», - добавили в полиции.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 317 УК Республики Казахстан «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».