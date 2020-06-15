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Ребенок остался заблокированным в авто в Усть-Каменогорске

15 Июня 2020 23:15
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Ребенок остался заблокированным в авто в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска оставил ребёнка в салоне автомобиля, а после не смог открыть дверь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В УЧС сообщил, что 15 июня по улице Есенберлина в автомобиле «Land Cruser Prado», остался заблокированным ребенок. Как оказалось, отец оставил без присмотра ребенка буквально на несколько минут в салоне автомобиля и произошло заблокирование дверей.

«Отец не мог самостоятельно открыть дверь авто и вызвал спасателей. Однако не стал их дожидаться и разбил окно автомобиля, открыв дверь», - сообщили в УЧС.

Спасатели просят взрослых не оставлять детей одних в салоне транспортного средства, ведь каждая секунда может стать роковой. В автомобиле ребенок может добраться до механизмов управления автомобилем или в жару получить тепловой удар. Необходимо заранее сделать дубликат ключей, держать их при себе.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Орал Ерланулы

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