Ребенок лишился мизинца на детской горке в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Уральске ребенок потерял мизинец после игры на детской игровой площадке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил член Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей страничке в Facebook, несчастный случай произошел 6 апреля на улице М. Монкеулы в мкр -на Сарытау города Уральска.

По его словам, в результате происшествия семилетний мальчик потерял половину мизинца.

В многопрофильной детской больнице ему был поставлен диагноз: «Посттравматическая ампутация V пальца правой руки».

«18 апреля к нам обратилась мать ребенка с заявлением, которое мы направили в Прокуратуру ЗКО для возбуждения уголовного дела по ст.306 УК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека и совершены в отношении товаров, работ, предназначенных для малолетних». Когда он катался на горке, его палец застрял между деревянным бортом и металлическим листом. Прибыв на место, увидели, что из-за сдвижения железных опор под листом появился зазор. Установили, что спорткомплекс построен за 53,4 млн тенге по договору между акиматом поселка Зачаганск (принят на баланс) и ТОО «Kazakhstan GIGA Trade» ЖШС от 26.05.2020 года. Однако гарантия дана только на два года. Считаем, что вина Орал Қаласының Әкімдігі в том, что они оставляют свои объекты без контроля, и даже не ремонтирует их», - написал Бауыржан Ахметжан.

Отмечено, что в 2022 году в области произошло 4 таких факта, один подросток погиб под футбольными воротами.