Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ребенок и женщина погибли в ДТП в Жетысуской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Апреля 2023, 21:45
Ребенок и женщина погибли в ДТП в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло в Коксуском районе Жетысуской области с участием автомашины Subaru Legacy. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Водитель иномарки на 190 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины. В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще 4 пострадавших с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Среди госпитализированных - трое несовершеннолетних.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.


ДТП   МВД РК   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане