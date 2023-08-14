Ребенок и трое взрослых погибли от ударов молний в Йемене

САНА. КАЗИНФОРМ - В результате ударов молнии в северных провинциях Йемена погибли четыре человека, включая ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Еще четыре человека получили ранения. Причем все это отдельные, никак не связанные между собой случаи, которые произошли в субботу вечером в провинциях Ходейда, Райма и Аль-Байда.

Среди погибших двое в Ходейде, один в Райме и ребенок в Аль-Байде.

Еще четыре человека пострадали от ударов молнии в Райме.

По данным органов здравоохранения, молнии, ливни и внезапные наводнения обрушиваются на север Йемена в течение уже нескольких недель.

Йеменский национальный центр метеорологии выпустил предупреждение о грозах в нескольких провинциях, посоветовав жителям страны оставаться внутри зданий, чтобы избежать молнии вовремя и после дождя.